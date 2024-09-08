Türkiye'de e-ticaret ve sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen satışlar, büyük bir vergi kaybına yol açıyor. Özellikle Instagram üzerinden yapılan milyonlarca liralık satışın büyük bir bölümü faturasız gerçekleşiyor. Aynı durum, e-ticaret aracı firmalarıyla yapılan alışverişlerde de gözlemleniyor.

Kargo teslim alındığında ürünle birlikte gelen faturayı görmezden gelmek yaygın bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Ancak, faturasız satışlar hem tüketiciler hem de devlet için sorun yaratmaktadır. Faturanın ürünle birlikte gönderilmediğini fark ederseniz, hemen firmadan faturayı talep edin. Faturasız satışların vergisel sorunlara yol açabileceğini unutmamanız önemlidir.

Gönderilen faturanın doğruluğundan şüphe ediyorsanız, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın fatura sorgulama ekranından bu faturayı kontrol edebilirsiniz. Eğer faturanız elinize ulaşmadıysa veya sorgulamada sistemde bulunamadıysa, 189 Maliye Şikayet Hattı'na durumu bildirerek araştırılmasına yardımcı olabilirsiniz.

Bu bilinçle hareket ederek, haksız kazancın önüne geçebilir ve vergi kaybının önlenmesine katkıda bulunabilirsiniz.