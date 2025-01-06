Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Piyano Başında 50. Yıl" konseriyle İzmirli sanatseverlerle buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki muhteşem gece, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

İzmir’de muhteşem bir gece: Fazıl Say’ın 50. yılı ve yeni eserlerin prömiyeri

Dünyanın en prestijli piyanistlerinden biri olan Fazıl Say, "Piyano Başında 50. Yıl" konseriyle İzmirli sanatseverleri büyüledi. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki bu özel gece, Say’ın yeni eserlerinin İzmir prömiyerine sahne oldu. Büyük bir ilgiyle karşılanan konserin biletleri, kısa sürede tükenerek etkinliğin yüksek taleple karşılandığını gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay da geceye katılarak sanatçıyı yalnız bırakmadı.

Fazıl Say’ın en yeni eserleri İzmir’de ilk kez dinlendi

Konserde Fazıl Say, 75 dakikalık performansında dünyaca ünlü eserlerinin yanı sıra, son dönem bestelerini İzmirli müzikseverlere sundu. Say’ın "Kehanetler Tapınağı Klaros" adlı yeni eseri, Klaros antik kentine olan ilgisini müziğe döktüğü bir başyapıt olarak dikkat çekti. Aynı zamanda, Samed Behrengi’nin "Küçük Kara Balık" eserinden esinlenerek yazdığı piyano eseri ve flüt-piyano için bestelediği "Bosphorus Romance" parçaları da konserin en çok ilgi gören eserleri arasında yer aldı.

Bütün dünyanın izlediği bir sanatçı İzmir'de: Fazıl Say’dan benzersiz bir müzik yolculuğu

Fazıl Say konserin sonunda İzmirli izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Konserin en ilgi çekici anları arasında, sanatçının Klaros’un 3 bin yıllık tarihine ve kahinlerin gizemli dünyasına dair yaptığı derinlemesine açıklamalar yer aldı. Say, "Amacım bin yıllar öncesine hayali bir yolculuk yapmaktı" diyerek Klaros’un tarihi etkilerini ve onun müziğe nasıl yansıdığını anlattı.

Sanatseverlere müthiş bir gece: Fazıl Say’dan 'Kehanetler Tapınağı Klaros' ile zamanlar arası yolculuk

Fazıl Say’ın 50. yıl konseri, hem yeni eserleri hem de tarihsel temalarıyla İzmir’de sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Gece, İzmir’in en prestijli salonunda, müzikle iç içe geçmiş bir zaman yolculuğu sundu. Say, "İzmir’de ilk kez çalıyoruz" diyerek müzikseverlere özel bir deneyim yaşattı.