Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri 2026 yılında zamlandı. Yeni uygulamaya göre memur fazla mesai ücreti 12,80 TL’den 16,55 TL’ye yükseldi. Bakanlık ve genel müdürlüklerde görevli şoförler için de özel oranlar belirlendi.

Fazla mesai ücretine zam

2025 yılında 12,80 TL olan memur fazla mesai ücreti, 2026 yılında yüzde 29,3 artışla 16,55 TL’ye çıktı. Zam, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile yürürlüğe kondu.

Bakanlık ve şoförler için özel oranlar

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere 60 saati geçmemek üzere fazla mesai ücreti 17,60 TL olarak uygulanacak. Önceki ücret 13,60 TL idi.

Yurt içi gündeliklerde artış

Harcırah Kanunu çerçevesinde ödenecek yurt içi gündelik tutarları da değişti. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek yurt içi gündelik 715 TL’den 925 TL’ye yükseldi.

Diğer üst düzey görevliler için gündelikler 686 TL’den 900 TL’ye çıktı. Bu kapsamda; Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet ve jandarma komutanları, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi başkanları, Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet ve Danıştay Başsavcıları, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisi kapsamda yer aldı.