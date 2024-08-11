Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), hem ABD hem de Türk vatandaşı olan Gökhan Gün’ü, Virginia eyaletindeki evinde “devlet sırrı içeren belgelere izinsiz olarak sahip olmak ve iş yerinden dışarı çıkarmak” suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Gökhan Gün’ün geçmişi ve suçlamalar

FBI'ın yaptığı açıklamaya göre, İstanbul doğumlu elektrik mühendisi Gökhan Gün, 2001 yılında ABD’ye çalışma vizesiyle gelmiş ve 2012’de oturum izni almış, 2021’de ise ABD vatandaşlığına geçmiştir. Ancak Türk vatandaşlığını koruduğu belirtiliyor. Gün, Virginia’da iki, Florida ve Teksas’ta ise birer evi bulunduğu kaydedildi. 2023 Eylül ayından itibaren Pentagon için elektrik mühendisi olarak çalışmaya başladığı biliniyor.

Gün’ün, “Top Secret” yani “Çok Gizli” belgelerine erişim izni olduğu ve 10 Mayıs’tan itibaren bu belgeleri iş yerinden çıkararak evine götürmeye başladığı öne sürüldü. FBI, 10 Mayıs ile 7 Ağustos arasında Gün’ün 3,412 sayfadan oluşan yaklaşık 256 belge çıktısı aldığını, bunlardan 20 belgenin “Çok Gizli” ibaresi taşıdığını açıkladı.

Yakalanma anı ve mahkeme süreci

Gün, Meksika’ya gitmek üzereyken havalimanında FBI tarafından yakalandı. Yetkililere verdiği ifadede, Meksika’da “balık avlama gezisine” gideceğini belirtti. Gökhan Gün’ün, 13 Ağustos’ta Virginia’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.