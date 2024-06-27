Microsoft, yaptığı duyuruyla EA Sports FC 24'ü Game Pass kütüphanesine eklediğini açıkladı. Bu duyuru, Euro 2024'ün heyecanının yaşandığı günlerde futbolseverler için müjdeli bir haber oldu. Popüler futbol serisinin son oyunu olan EA Sports FC 24, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülmüştü ve artık EA Play aracılığıyla Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunuluyor.

EA Sports FC 24: Bir Dönemin Sonu ve Yeni Bir Başlangıç

EA Sports FC 24, EA Sports'un FIFA ile olan işbirliğinin sona ermesinin ardından kendi markasıyla yola devam ettiği ilk oyun olma özelliğini taşıyor. İsmi değişmiş olsa da, oyunun takımlar, stadyumlar ve diğer öğelerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. Çünkü EA Sports, bu öğelerin tamamı için ayrı lisans anlaşmalarına sahip. Ayrıca, şirket Euro lisansını da bünyesinde barındırıyor, bu sayede oyuncular turnuvayı diledikleri gibi oynayıp simüle edebiliyor.

FIFA ile Ayrılık

Ortaya çıkan haberlere göre, FIFA organizasyonu, ismini dört yıl daha kullanmaya devam etmesi için EA'den 1 milyar dolar talep etmiş. Bu talep üzerine EA, görüşmeleri sonlandırmış ve FIFA kendi oyununu yapma kararı almış. FIFA Başkanı Gianni Infantino, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, "Bir futbol simülasyon oyunu oynuyorsanız bu FIFA olmalıdır, ismi başka bir şey olamaz" dedi. "Yeni partnerlerle yeni oyunlar geliştiriyoruz ve yaptığımız her şeyde olduğu gibi bu da en iyisi olacak. Yani yeni FIFA oyunu için hazır olun."