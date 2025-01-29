Avrupa Ligi 8. hafta maçında FCSB, sahasında Manchester United’ı konuk edecek. Son 16 turu yolunda kritik önem taşıyan mücadelede iki takım da galibiyet hedefliyor.
FCSB son 16 için sahada
Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan FCSB, topladığı 14 puanla 8. sırada bulunuyor. Romanya temsilcisi, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.
Manchester United liderliği hedefliyor
İngiliz ekibi Manchester United ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 15 puanla 4. sırada bulunan Kırmızı Şeytanlar, deplasmanda 3 puan alarak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.
FCSB - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 30 Ocak 2025 Perşembe
- Saat: 23.00
- Kanal: tabii spor
- Stadyum: Arena Nationala
- Hakem: H. Osmers
- Yan hakem: D. Schaal, S. Lupp
Kaynak: HABER MERKEZİ