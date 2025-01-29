FCSB - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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İngiliz ekibi Manchester United ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. 15 puanla 4. sırada bulunan Kırmızı Şeytanlar, deplasmanda 3 puan alarak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2025 Çarşamba maç programı

Bugün hangi maçlar var? 29 Ocak 2025 Çarşamba maç programı

Avrupa Ligi 'nde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan FCSB, topladığı 14 puanla 8. sırada bulunuyor. Romanya temsilcisi, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Avrupa Ligi 8. hafta maçında FCSB , sahasında Manchester United ’ı konuk edecek. Son 16 turu yolunda kritik önem taşıyan mücadelede iki takım da galibiyet hedefliyor.

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