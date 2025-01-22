ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), kuş gribi (H5N1) vakalarının arttığını ve evcil hayvan mamalarında kullanılan çiğ et ve süt ürünlerinin yüksek risk taşıdığını açıkladı. Portland, Oregon’da yaşayan Jamila Acfalle’nin kedisi Villain’in, mama kaynaklı H5N1 virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından, FDA evcil hayvan sahiplerini uyararak, çiğ gıdalardan kaçınılmasını önerdi.

Pandemi riski taşıyor

Evcil hayvanlarda çiğ gıda tüketiminin arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu tür mamaların virüs ve bakterilere karşı savunmasız olduğunu belirtiyor. H5N1 virüsünün insanlara geçiş riski şu an için düşük olsa da, uzmanlar bu durumun değişebileceği ve pandemiye yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Virüse karşı alınacak önlemler

FDA, evcil hayvan sahiplerine, çiğ yerine işlenmiş ve ısıtılmış mamaları tercih etmelerini önerdi. Hijyen koşullarına dikkat edilmesi ve mama üretim süreçlerinin sıkı denetimden geçmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, FDA, kuş gribi riski taşıyan mamalarla ilgili denetimlerini artırarak bazı ürünleri toplattı.

Kuş gribi vakalarının yayılmasıyla birlikte evcil hayvan mamalarında kullanılan içeriklere yönelik daha katı düzenlemeler getirilmesi planlanıyor. Uzmanlar, salgınların önlenmesi için hem üreticilerin hem de tüketicilerin bilinçli hareket etmelerinin kritik önem taşıdığını ifade ediyor.