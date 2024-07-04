Sakarya D-650 Karayolu'nda, Geyve mevkiinde yaşanan zincirleme kazada 7 araç birbirine çarptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi ise yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, D-650 karayolu her iki istikamette de trafiğe kapatıldı.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrası yapılan ilk incelemelerde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı tespit edildi. Kazanın sebebi henüz netleşmezken, olay yerinde yapılan çalışmalar devam ediyor.

Trafik iki yönlü kapatıldı

Kaza nedeniyle D-650 Karayolu'nun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bu durum, bölgedeki trafik akışını olumsuz etkilerken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Ekiplerin, trafiği yeniden açmak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.