Kaza, saat 17.30 sıralarında Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağında meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden M.B. yönetimindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet, Yunak- Emirdağ tarım işçilerinin taşındığı N.Ç. yönetimindeki 03 HM 749 plakalı midibüsle çarpıştı. Araçlar refüjlere çarparken, midibüs sürüklenerek yan yattı. Işık ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada kamyonet sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi ile midibüs sürücüsü ve araçta bulunan 29 tarım işçisi yaralandı.



Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılardan 22'si Emirdağ Devlet Hastanesi'ne, diğerleri Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolunun bir yönü geçici ulaşıma kapatıldı. Maddi hasarın oluştuğu araçlar kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici kaza yerine gelerek incelemede bulundu.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Afyonkarahisar Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bolvadin-Emirdağ karayolunda seyir halinde olan M.B.’nin aracıyla Suvermez kavşağında ışık ihlâli yaparak Yunak-Emirdağ karayolunda seyir halinde olan N.Ç.'nin sürücülüğünü yaptığı otobüse şoför kısmından çarpması sonucu çift taraflı yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada araç sürücüsü ve yandaki 2 yolcu, otobüs şoförü ve otobüsteki 29 yolcu olmak üzere ilk belirlemelere göre 33 kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılardan 22’si Emirdağ Devlet Hastanesi’nde diğerleri ise Eskişehir ve Afyonkarahisar’daki hastanelerde tedavi altına alınmıştır” denildi.