Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Edremit-İzmir karayolunun Öğretmenler Mahallesi mevkiinde Hasan Özkaya (22) idaresindeki 10 F 0501 plakalı otomobilin önüne köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, önce kaldırıma ardından da yan yolda ilerleyen Veysel B. yönetimindeki 10 AEK 163 plakalı kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre, otomobilde bulunan sürücü Hasan Özkaya, Ali Yıldız (20) ve Nazife Nehirakyay (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, Balıkesir Büyükşehir Burhaniye itfaiye ekipleri araçta sıkışan Fatma Sıla E.’yi (18) ağır yaralı olarak yoğun uğraş sonucu araçtan çıkarttı. Fatma Sıla E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, gençlerin kız arkadaşları ile gezmeye çıktıkları ve dönüşte kaza yaptıkları ileri sürüldü.

Editör: Simge Akbulut