ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takvimini açıkladı. Her iki yılda da 8 kez toplanacak olan komitenin toplantı tarihleri, Fed'in ekonomik politikalarını şekillendirme sürecinde önemli bir rol oynayacak.

2025 yılı için FOMC toplantı takvimi

Fed'in açıkladığı takvime göre, 2025 yılında gerçekleştirilecek FOMC toplantıları şu tarihlerde yapılacak:

28-29 Ocak

18-19 Mart

6-7 Mayıs

17-18 Haziran

29-30 Temmuz

16-17 Eylül

28-29 Ekim

9-10 Aralık

Bu toplantılar, Fed'in faiz oranları ve para politikasıyla ilgili alacağı kararlar açısından kritik öneme sahip olacak. Özellikle 2025 yılında ekonomik toparlanmanın seyrine bağlı olarak Fed'in alacağı kararlar, küresel piyasalarda da yakından takip edilecek.

2026 yılı için FOMC toplantı takvimi

2026 yılı için de FOMC toplantı takvimi belirlendi. Bu tarihlerde gerçekleştirilecek olan toplantılar, yine küresel ekonominin gidişatını etkileyebilecek önemli kararların alınmasına sahne olacak:

27-28 Ocak

17-18 Mart

28-29 Nisan

16-17 Haziran

28-29 Temmuz

15-16 Eylül

27-28 Ekim

8-9 Aralık

Ek olarak, 2027 yılının ilk FOMC toplantısının 26-27 Ocak tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

2024 yılının kalan toplantıları

Fed'in bu yılın geri kalanındaki üç toplantısı ise 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu toplantılar, 2024 yılının son çeyreğinde Fed’in alacağı kararlar açısından büyük önem taşıyor.