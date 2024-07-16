Fed Başkanı Jerome Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, ikinci çeyrekte enflasyon verilerinin umut verici olduğunu ve faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon ve para politikası

Powell, yılın ikinci çeyreğindeki üç enflasyon verisinin, enflasyonun yüzde 2'ye düşeceğine dair güveni artırdığını ifade etti. Powell, "İlk çeyrekte daha fazla güven kazanmadık ancak ikinci çeyrekteki veriler güveni biraz artırıyor" dedi.

Faiz indirimine ilişkin zamanlama sorusuna ise Powell net bir yanıt vermedi. İlk faiz indiriminin eylül ayında olup olmayacağı konusunda, "Herhangi bir toplantıyla ilgili şu ya da bu şekilde herhangi bir sinyal vermeyeceğim" ifadesini kullandı. Kararlarının toplantıdan toplantıya ve verilere dayalı olarak alınacağını vurguladı.

Siyasi şiddet ve piyasalara etkisi

Powell, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin piyasalara etkisi sorulduğunda, "Ülkemiz için gerçekten çok üzücü bir gün. Siyasi şiddetin toplumumuzda yeri yok ve bunu en güçlü şekilde kınıyorum" dedi. Bu açıklama, piyasalardaki belirsizliğin ve dalgalanmaların kaynağını da ortaya koydu.

Ekonomik performans ve gelecek beklentileri

Powell, ABD ekonomisinin son birkaç yıldır oldukça iyi bir performans sergilediğini belirtti. İş gücü piyasasında beklenmedik bir zayıflama görülmesi halinde ise bankanın tepki verebileceğini söyledi.

Bağımsızlık ve verilere dayalı kararlar

Yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Fed'in tarafsızlığına dair eleştiriler hakkında Powell, kararlarını gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine göre vereceklerini, siyasi düşünceleri dikkate almadıklarını belirtti.