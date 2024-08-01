Piyasa beklentileri doğrultusunda alınan bu karar, istihdam ve enflasyon hedeflerine yönelik risklerin daha iyi bir dengeye doğru ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor.

İstihdam ve enflasyon hedefleri

Fed karar metninde, istihdamın yavaşladığı ancak işsizlik oranının hala düşük olduğu belirtildi. Enflasyonun %2 hedefine doğru gerilediği ancak fiyatlar genel seviyesinin hala yüksek olduğu vurgulandı. Fed, enflasyonun daha fazla güvenilir şekilde hedefe doğru ilerlediği konusunda ikna olana kadar faiz indirimine gitmeyeceğini açıkladı.

Kararın piyasalara etkisi

Karar öncesinde enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla gün içinde 2 bin 429 doları gören ons altın, karar sonrası 2 bin 422 dolara geriledi. ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi ise %4,12'ye yükseldi. Euro/dolar paritesi 1,08 seviyesinde işlem görürken, dolar endeksi %104,28'e sınırlı bir yükseliş kaydetti. Bitcoin, karar sonrası 66 bin 600 dolardan 66 bin 380 dolara düştü.

Uzman görüşleri ve gelecek beklentileri

Uzmanlar, Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararını, enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik temkinli bir yaklaşım olarak değerlendiriyor. Enflasyonun %2 hedefine doğru ilerlemesi ve istihdamdaki yavaşlamanın, Fed'in gelecekteki faiz indirimlerini belirleyeceği belirtiliyor. Piyasalar, Fed'in enflasyon hedefi doğrultusunda atacağı adımları yakından takip ediyor.