Faizin sabit tutulması beklenirken, yıl içinde faiz indirimine gidilebileceği açıklamaları gram altının rekor kırmasına neden oldu.

Fed’in faiz kararı ve piyasalar üzerindeki etkisi

Fed, dün akşamki toplantısında faiz oranını sabit tutma kararı aldı. Bu karar, ekonomik aktivitenin hızlı genişlemesine vurgu yapılarak alındı ve 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tutuldu. Karar öncesinde piyasalarda öngörüler, Fed’in faizleri değiştirmeyeceği yönündeydi. Ancak açıklamada, yıl içinde faiz indirimi yapılabileceği sinyali verilmesi, piyasaları hareketlendirdi.

Dolar, Fed kararının ardından 33,1782 lira ile tarihi zirvesini gördü. Ayrıca, Euro ve Sterlin de sırasıyla 36,0219 lira ve 42,6141 lira seviyelerine ulaştı.

Altın piyasasında rekor seviyeler

Fed kararının ardından altın piyasasında önemli değişiklikler gözlemlendi. Gram altın, 2 bin 609 lira ile yeni bir zirveye yükseldi. Cumhuriyet altını da 18 bin 29 lira ile ilk kez 18 bin lirayı gördü. İşte altın piyasasında son durum:

Gram altın: 2 bin 609 lira

2 bin 609 lira Çeyrek altın: 4 bin 425 lira

4 bin 425 lira Cumhuriyet altını: 18 bin 29 lira

18 bin 29 lira Tam altın: 17 bin 700 lira

17 bin 700 lira Yarım altın: 8 bin 840 lira

Karar öncesinde altın piyasasında durum şöyleydi:

Gram altın: 2 bin 586 lira

2 bin 586 lira Ons altın: 2 bin 427 dolar

Fed kararının ardından, ons altın 2 bin 446 dolara yükseldi.

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun kontrol altına alınması ve iş gücü piyasasının güçlenmeye devam etmesi durumunda, faiz indiriminin Eylül ayında gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu açıklama, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini artırarak, yatırımcıların altın gibi güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.