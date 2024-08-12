Özellikle hisse senedi piyasalarında, volatilitenin yükselmesi beklenirken, traderlar ve yatırımcılar, olası senaryolara karşı pozisyon alıyor. Citigroup’a göre, S&P 500 endeksi enflasyon verisi sonrası her iki yönde de yüzde 1,2 oranında dalgalanabilir.

Volatilite beklentileri artıyor

Citigroup tarafından yapılan analizlere göre, çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verisi, S&P 500 endeksinde sert hareketlere neden olabilir. Traderlar, S&P 500’ün enflasyon verisi sonrasında her iki yönde de yüzde 1,2 oranında hareket etmesine göre pozisyon alıyor. Bu fiyatlama, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 23 Ağustos’ta yapacağı Jackson Hole konuşması ve NVidia bilançosunun açıklanacağı 29 Ağustos fiyatlamalarıyla paralellik gösteriyor.

Türev ürün piyasalarındaki hareketlilik

Türev ürünler analiz firması Asym 500’ün kurucusu Rocky Fishman, opsiyon piyasasının hisse senetleri için henüz net bir sinyal vermediğini belirtti. Fishman, "Volatilite yüksek olduğunda, tarihsel olarak hisse senedi almak için iyi bir zaman olmuştur. Ancak bu, bir dereceye kadar gerçekleşti. Bu nedenle TÜFE verisi önemli bir katalizör olacak" şeklinde değerlendirmede bulundu.

S&P 500 ve koruma kontratları

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü yaşanan çalkantının ardından S&P 500 endeksi haftalık dip seviyesinden yüzde 3 oranında yükselmişti. Ancak önümüzdeki 30 gün içinde SPDR S&P 500 ETF Trust’ta yüzde 10 düşüşe karşı kendini koruyan kontratların sayısı, ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı şekilde, yüzde 10 oranında bir ralliyi karşılayan kontratların sayısı da iki katına çıktı.

TÜFE verisinin önemi

ABD'de haziran ayındaki yıllık yüzde 3 seviyesinde açıklanan TÜFE verisinin, temmuz ayında da korunması bekleniyor. Bu veri, piyasaların yönü üzerinde belirleyici bir rol oynayacak ve volatiliteyi artırabilecek önemli bir katalizör olarak öne çıkıyor.