Beklentilere paralel olarak faizler sabit tutulurken, altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı.

Fed kararı altın piyasasını nasıl etkiledi?

Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi ve faiz indirimi beklentilerini düşürmesi, altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. ABD enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen altın, Fed kararının ardından yön değiştirdi.

Güncel altın fiyatları ne durumda?

Ons altın 2.311,43 dolar seviyesinde işlem görürken, gram altın 2.401,47 TL'den alıcı buluyor. Çeyrek altın ise 3.910 TL'den satılıyor.

Altın yatırımcılarını neler bekliyor?

Fed'in faiz politikasındaki değişiklikler ve küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarını yakından etkilemeye devam edecek. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmeli ve uzman görüşlerine başvurmalıdır.