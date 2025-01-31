Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları, 31 Ocak 2025 Cuma günü yükseliş trendini sürdürüyor. Fed'in faiz oranlarını sabit tutma kararı sonrası altın fiyatları yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında güncellenen rakamlar dikkat çekiyor.

Fed kararı altını hareketlendirdi

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artırımları konusunda aceleci davranmayacaklarını açıklaması ve kararlarını ekonomik verilere göre şekillendireceklerini ifade etmesi, altının güvenli liman olma özelliğini pekiştirdi. Bu durum, altın fiyatlarındaki yükselişi hızlandırdı.

Doların küresel piyasalarda değer kazanması da altının destek bulmasına neden oldu. Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle altına yönelen yatırımcılar, haftanın son işlem gününde fiyatları dikkatle takip ediyor.

31 Ocak 2025 altın fiyatları

Gram Altın

Alış: 3.225,10 TL

3.225,10 TL Satış: 3.225,59 TL

Gram altın, küçük yatırımcılar için tercih edilen bir yatırım aracı olarak önemini koruyor.

Çeyrek Altın

Alış: 5.215,00 TL

5.215,00 TL Satış: 5.257,00 TL

Çeyrek altın, hem yatırım hem de hediyelik olarak popüler bir seçenek olmaya devam ediyor.

Yarım Altın

Alış: 10.430,00 TL

10.430,00 TL Satış: 10.512,00 TL

Yarım altın, çeyrek altına göre daha büyük bir yatırım aracı olduğundan fiyat değişimleri daha belirgin hissediliyor.

Tam Altın

Alış: 20.414,00 TL

20.414,00 TL Satış: 20.814,29 TL

Tam altın, uzun vadeli yatırımlar için tercih edilen bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Altını

Alış: 20.797,00 TL

20.797,00 TL Satış: 20.940,00 TL

Cumhuriyet altını, büyük yatırımlar ve özel günlerde hediye olarak sıkça tercih ediliyor.