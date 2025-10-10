Fed kararı sonrası kripto piyasasında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Binance'in araştırma birimi Binance Research tarafından yayımlanan “Ekim 2025 Piyasa Değerlendirme Raporu”na göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylülde gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından kripto varlık piyasasında yüzde 4,3’lük bir değer artışı kaydedildi.

Rapor, günlük işlem hacimlerinin 70 milyar doların üzerine çıktığını ve yatırımcı ilgisinin yeniden canlandığını ortaya koydu.

Kısa vadeli iyimserlik, ardından düzeltme

Raporun öne çıkan bulgularına göre, Fed’in faiz indirimi kararı piyasalarda kısa süreli bir iyimserlik yarattı. Ancak faiz beklentilerinin ilerleyen günlerde yeniden şekillenmesiyle kazanımların bir bölümü geri verildi.

Binance Research, eylül ayını “piyasa algısında kırılma noktası” olarak tanımladı. Raporda, kısa vadeli düzeltmelere rağmen dijital varlıklara duyulan uzun vadeli güvenin güçlü şekilde sürdüğü vurgulandı.

ABD’den kripto düzenlemelerinde hızlanma

Rapor, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) yeni düzenlemesine de dikkat çekti. SEC, borsa yatırım ürünlerinin (ETP) onay süresini 240 günden 75 güne düşürdü.

Bu gelişme, yeni ürünlerin piyasaya daha hızlı çıkmasına olanak tanırken, 90’dan fazla kripto ETP başvurusunun onay süreci devam ediyor. Son dönemde piyasaya sürülen REX-Osprey XRP ve Dogecoin ETF’leri, yatırımcı ilgisinin Bitcoin ve Ethereum’un ötesine geçtiğini gösteriyor.

DeFi platformlarında rekor büyüme

Merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarında da güçlü bir büyüme yaşandı. Tahmin piyasaları, 2025’in en yüksek işlem hacimlerine ulaştı. Kalshi, haftalık 850 milyon doları aşan işlem hacmiyle Polymarket’i geride bıraktı.

Ayrıca merkeziyetsiz perpetual borsalarda işlem hacmi günlük 65–70 milyar dolar seviyesine ulaştı. Böylece DEX/CEX oranı eylülde %18 ile rekor seviye kaydetti.

Yapısal dönüşüm sinyali

Binance Research raporunda, bu eğilimin kripto altyapısında yapısal bir dönüşüme işaret ettiği belirtildi. Analistlere göre, merkeziyetsiz perpetual borsaların artan payı, türev işlemler ve teknolojik yenilikler açısından bu platformların giderek daha merkezi bir konuma yerleştiğini gösteriyor.