Banka, ABD başkanlık seçimlerini kim kazanırsa kazansın, yerel petrol arzını artırmak için sınırlı araçlara sahip olacağını vurguladı.

Goldman Sachs'ın petrol fiyatı tahminleri ve ekonomik beklentileri

Goldman Sachs'ın yatırımcı notuna göre, ABD'nin stratejik petrol rezerv stokları düşük seviyelerde ve düzenleyici gevşeme yalnızca uzun vadeli arzı artırabilir. Banka, Brent petrol fiyatlarının 2025 yılında 75 ila 90 dolar arasında değişmesini öngörüyor.

ABD başkanlık seçimlerinin etkisi

Kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinin sonucu ne olursa olsun, gelecek yıl ABD'nin yerel petrol arzını önemli ölçüde artıracak sınırlı araçlara sahip olacağı ifade ediliyor. Goldman Sachs, bu durumun petrol piyasası üzerinde belirleyici bir rol oynayacağını belirtiyor.

Stratejik petrol rezervleri ve düzenleyici gevşeme

Goldman Sachs, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinin düşük seviyelerde olduğunu ve düzenleyici gevşemenin yalnızca uzun vadeli arzı önemli ölçüde artırabileceğini ifade ediyor. Bu durum, kısa vadede petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir.

Brent petrol fiyat tahminleri

Goldman Sachs, GSYH'de trend benzeri büyüme ve istikrarlı petrol talebinin yanı sıra OPEC+'nın piyasayı dengelemesi varsayımıyla Brent fiyatlarının 2025 yılında 75 ila 90 dolar arasında değişmesini bekliyor. Ticaret politikası konusundaki belirsizliklere rağmen, ABD'nin ham petrol ithalatına gümrük vergisi uygulaması pek olası görünmüyor.

ABD'nin mal ithalatına yüzde 10'luk genel bir gümrük vergisi uygulaması durumunda, zayıf talep ve GSYH'nin bir sonucu olarak petrol fiyatlarının gelecek yıl varil başına 11 dolara kadar düşebileceği öngörülüyor. Ancak, Fed'in daha yüksek çekirdek enflasyon oranı nedeniyle faiz indirimlerini 2025'in ötesine ertelemesi durumunda, tarifelerin petrol fiyatlarını 19 dolara kadar etkileyebileceği belirtiliyor. Bu senaryoda, Brent petrol fiyatları 2025'in dördüncü çeyreğinde 62 dolar olabilir.