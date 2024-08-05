Geçen hafta ABD'de açıklanan ekonomik veriler, küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyre yol açtı. Haftanın ilk gününde bu satışlar derinleşerek devam etti. Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuz ayında 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca, tarım dışı istihdam 114 binle beklentilerin oldukça altında artarken, haziran ayındaki 206 binlik tarım dışı istihdam verisi 179 bine revize edildi.

Asya piyasalarındaki büyük düşüşler

ABD'de resesyon endişeleri artarken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 12,40 düşerek 31 bin 458 puana geriledi. Bu düşüş, 1987'de yaşanan "Kara Cuma"dan bu yana görülen en büyük kayıp olarak kaydedildi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,77 değer kaybıyla 2.441,5 puandan günü tamamladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,05 azalışla 16.593 puana, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 düşüşle 2.860 puana, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 3 düşüşle 78.520 puana geriledi.

Fed'in olası faiz indirimi

ABD Hazine tahvilleri de düşüş kaydederken, TSİ 11.10'da 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi gördü. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini 50 baz puan indirme ihtimali yüzde 95'in üzerine çıktı. Analistler, Fed'in 1 hafta içerisinde acil bir toplantıyla 25 baz puan faiz indirimi yapabileceğini ifade ediyor.

Geçmişteki acil faiz indirimleri

Fed'in son acil faiz indirim kararı, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla Mart 2020'de alınmıştı. Faizi 50 baz puan düşüren Fed, ardından iki hafta sonra ikinci kez acil faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti. Bu kararlar sonrasında enflasyon oranı yükselmeye başlamış ve Fed, Mart 2022'den itibaren faiz artışlarına başlamıştı.

Salgından önceki son acil faiz indirim kararı ise 2007-2008 küresel mali kriz döneminde ve 11 Eylül saldırılarının ardından alınmıştı. Analistler, Fed'in yakın zamanda acil faiz indirimi kararı almasının, ekonominin gidişatına ilişkin endişeleri artırabileceği ve piyasalarda panik yaratabileceği uyarısında bulunuyor.