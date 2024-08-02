Küresel piyasalar, ABD ekonomisinin beklenenden daha hızlı yavaşlayabileceği endişesi ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı haberleriyle negatif seyrediyor. ABD'nin istihdam verileri ise yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda.

Ekonomik aktivitenin yavaşlaması: ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 46,8 ile 8 ayın en düşük seviyesine geriledi.

İşsizlik maaşı başvuruları: İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine çıkarak 249 bin oldu.

Enflasyon ve resesyon korkuları

Fed'in takip ettiği birim emek maliyeti, ikinci çeyrekte yüzde 0,9 artarak beklentilerin altında kaldı. ABD'de inşaat harcamaları ise haziranda yüzde 0,3 azaldı. Bugün açıklanacak istihdam raporu, özellikle tarım dışı istihdam verisi, piyasalar için kritik önemde.

Güvenli liman varlıkları: Enflasyon endişelerinin yerini resesyon korkusuna bırakması, güvenli liman varlıklara talebi artırıyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 3,95 ile şubattan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Dolar ve altın: Dolar endeksi 104-104,5 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 2.458 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79,9 dolara geriledi.

Bilanço sezonu

Bilanço sezonu hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor. Apple ve Amazon'un geliri nisan-haziran döneminde artarken, Intel'in geliri azaldı. Apple'ın hisse başı karı beklentilerin üzerinde, Amazon'un gelirleri ise beklentilerin altında kaldı.

New York Borsası: Nasdaq endeksi yüzde 2,3, S&P 500 endeksi yüzde 1,37, Dow Jones endeksi yüzde 1,21 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de yüzde 1'e yakın düşüşle başladı.

Avrupa ve Asya piyasaları

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'e düşürdü. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylülde faiz indirimi yapması bekleniyor. Avrupa borsaları satış ağırlıklı seyrederken, Japonya pay piyasalarında düşüş yüzde 5'i aştı.

BoJ'un faiz artırımı: BoJ'un faiz artırımı söylemleri piyasalarda risk algısını artırdı. Nikkei 225 endeksi yüzde 5,1, Kospi endeksi yüzde 3,9, Hang Seng endeksi yüzde 2,3 geriledi.

Türkiye piyasaları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,5 artışla 10.798,09 puandan kapandı. Dolar/TL, 33,1770 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.500 puanın destek, 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç olduğunu belirtiyor.