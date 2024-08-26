Yatırımcılar için bu, hangi varlıkların avantaj sağlayacağı sorusunu gündeme getirdi. İşte faiz indirimlerinin piyasalar üzerindeki olası etkileri ve yatırım fırsatları.

Powell’ın açıklamaları piyasaları nasıl etkiledi?

Jerome Powell, Cuma günü yaptığı açıklamada, düşük faiz oranlarının yakında gündeme gelebileceğine dair güçlü sinyaller verdi. Bu açıklamalar, ABD borsalarının rekor seviyelere yaklaşmasını ve doların bir yılın en düşük seviyelerine inmesini sağladı. Ayrıca ABD Hazinesi tahvil getirileri de düştü. MarketWatch'un haberine göre, Powell'ın açıklamaları, piyasalar için iki yıl önceki uyarılardan oldukça farklı bir sinyal taşıyor.

Hangi varlıklar faiz indirimlerinden faydalanacak?

FED’in faiz indirimlerinin ardından hangi varlıkların avantaj sağlayacağına dair tahminler artıyor. ABD borsalarının gösterge endeksi S&P 500, yıl başından bu yana %18,1 oranında bir artış yaşadı. Küçük sermayeli şirketlerin performansı ise özellikle dikkat çekici. Ancak Roosevelt Bowman, işgücü piyasasındaki olası bozulmaların küçük sermayeli şirketler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

Tahvillerin yükselişi ve stratejiler

Tahvil piyasası, uzun bir süre zorlu bir dönem geçirdi. FED’in 2022’de faiz oranlarını agresif şekilde artırması, tahvil getirilerinin düşmesine yol açmıştı. Ancak Powell’ın açıklamaları, tahvil getirilerinin yeniden yükselme potansiyelini artırmış olabilir. Schwab Finansal Araştırma Merkezi'nden Collin Martin, Eylül ayında bir faiz indiriminin yüksek ihtimal olduğunu belirtti. ABD Hazinesi tahvil getirileri şu anda %3,806 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel tahvil pazarındaki fırsatlar

Tahvil uzmanı Leslie Falconio, ABD devlet destekli mortgage tahvillerinin %5'in üzerindeki getirilerinin cazip olduğunu vurguladı. Faiz indirimleri, konut kredilerini daha uygun hale getirebilir. Janus Henderson’ın Kısa Vadeli Gelir ETF’sini yöneten Daniel Siluk, kısa vadeli tahviller ve menkul kıymetleştirilmiş borçların dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Önümüzdeki haftanın beklentileri

Yatırımcılar, bu hafta Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilanço ve diğer büyük sermayeli teknoloji hisselerinin performansını yakından takip edecek. Ayrıca, FED yönetiminden gelecek açıklamalar, ekonomik büyüme verileri ve Temmuz ayı bireysel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) gibi veriler piyasaların yönünü belirleyecek.