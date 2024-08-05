Geçen hafta zayıf gelen ABD verisinin büyümeye yönelik endişeleri tetiklemesiyle küresel hisse senedi piyasaları sert düşüş kaydederken, piyasalarda bir hafta içinde ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) 25 baz puan faiz indirimi ihtimali yüzde 60 olarak fiyatlandı.

Yüksek enflasyon riskine dair endişeler neredeyse tamamen ortadan kalktı ve yerini resesyon endişelerine bıraktı. Yatırımcılar, bir hafta içinde olağanüstü toplantı ile 25 baz puanlık faiz indirimine gidilme olasılığını yüzde 60 ihtimal olarak görüyor.

Öte yandan, piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) gelecek ay 50 baz puanlık faiz indirim ihtimali de yüzde 60 olarak fiyatlanıyor.

Küresel piyasalarda sert düşüşler

Küresel hisse senedi piyasalarında Fed’in faiz indirimleri için geç kaldığı algısı ve jeopolitik gelişmelerle haftanın ilk gününde sert düşüş yaşanıyor. Asya piyasaları haftaya sert kayıplarla başladı. Japonya, Tayvan ve Kore piyasalarında düşüşler yüzde 10'u aştı, kayıplar nedeniyle devre kesiciler çalıştı.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 6,7 kayıpla Ekim 2008'den beri en büyük günlük düşüşünü kaydetti ve teknik düzeltmeye girmeye hazırlandı. Endeks bu yılki tüm kazancını geri verdi.

"Panik Satışı" uyarısı

Capital.com Kıdemli Piyasa Analisti Kyle Rodda, piyasalarda şu an panik satışı yaşandığını belirterek, "ABD ekonomisinde yaklaşan yavaşlama, küresel ekonomik büyümeye dair endişeleri artırıyor. Yen'deki hızlı hareketler de Japonya hisse senedi piyasalarında aşağı yönlü baskıya neden oluyor," değerlendirmesini yaptı.

ABD'de zayıf gelen son tarım dışı istihdam verisinin Fed'in faiz indiriminde getiri eğrinin gerisinde kaldığına dair beklentileri artırırken, bu durum güvenli limanlara kaçışı derinleştirmişti.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, İran-İsrail gerilimi gibi etkiler de algının bozulmasına neden oldu.

Asya piyasalarında büyük kayıplar

Japonya'da Topix ve Nikkei 225 Endeksleri: %12'den fazla düştü.

%12'den fazla düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi: %8,8 düşüşle kapandı.

%8,8 düşüşle kapandı. Tayvan'da Taipei Endeksi: %8,4 düşüşle günü tamamladı.

Fed'in olağanüstü toplantıları

Fed daha önce de kriz dönemlerinde olağanüstü toplantılar yaparak faiz indirimi kararları almıştı.

Mart 2020: Koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkileri nedeniyle politika faizi yüzde 0 - 0,25 aralığına indirildi.

Koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkileri nedeniyle politika faizi yüzde 0 - 0,25 aralığına indirildi. 2008: Lehman Brothers'ın iflasını açıklamasının finans piyasalarını sarsmasıyla 50 baz puan faiz indirimi yapıldı.

Lehman Brothers'ın iflasını açıklamasının finans piyasalarını sarsmasıyla 50 baz puan faiz indirimi yapıldı. 1994, 1998, 2001 ve 2007: Olağanüstü faiz indirimleri gerçekleştirildi.