

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, “Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite adaylarını bekliyor. Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi ile temel bilimler alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürüyor.

Akredite programlarla uluslararası düzeyde eğitim veriliyor

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi; Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyokimya, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veriyor. Tüm bölümleri FEDEK tarafından akredite edilen fakülte, bu yönüyle eğitim kalitesini belgelemiş durumda. Fakülte, YÖKAK’tan beş yıllık kurumsal tam akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi’nin kalite hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Uygulamalı eğitim için güçlü altyapı sağlanıyor

Fakülte bünyesinde bulunan Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum, Gözlemevi gibi uygulama alanları sayesinde öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyor. Ayrıca EGEPAL (Akaryakıt Petrol Analiz Laboratuvarı) ve EGEMİKAL (Mikrobiyolojik Analiz Laboratuvarı) gibi akredite laboratuvarlarda kamu ve özel sektöre yönelik test ve analiz hizmetleri sunuluyor.

TÜBİTAK projelerinde Türkiye birinciliği

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B öğrenci araştırma projeleri kapsamında 115 projeyle Türkiye genelinde fen ve fen-edebiyat fakülteleri arasında birinci sırada yer aldı. Bu başarı, öğrencilerin akademik olarak da desteklendiği bir ortamda eğitim aldığını gösteriyor.

Öğrenciler sektöre hazırlanıyor

Fakültede düzenlenen kariyer söyleşileri, seminerler, mezun buluşmaları ve geleneksel etkinliklerle öğrenciler hem sektörü tanıyor hem de sosyal yönlerini geliştiriyor. “Geleneksel Kimya Bayramı” ve “Öğrenci Bilim Proje Şenliği” gibi etkinlikler, öğrencilere iş dünyasıyla erken yaşta tanışma fırsatı sunuyor. Ayrıca, Erasmus programları sayesinde uluslararası değişim imkanları da sağlanıyor.

“Temel bilimlerde öncüyüz”

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçer Ayaz, “Fakültemiz 1961 yılından beri temel bilimlerin tüm alanlarında eğitim vermektedir. Hedefimiz; yenilikçi, etik değerlere bağlı, nitelikli bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimize yalnızca teorik değil, araştırma projeleri ve saha uygulamaları ile de yetkinlik kazandırıyoruz” dedi.

Fen bilimlerinde kariyer hedefleyen öğrenciler, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi'nde bilimsel birikim ve uygulama tecrübesini bir arada deneyimleyerek akademik ve mesleki yaşamlarına sağlam temellerle başlayabiliyor.