Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu bir şekilde inşa edilen Fatsa Fener Adası yeni sezonda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Türkiye’de eşine az rastlanır proje olarak hayata geçirdiği Fatsa Fener Adası geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda da tercih edilen mekanlardan biri olmaya aday. Bu yaz için de adada hazırlıklarını tamamlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa Fener Adası’nda sezonu başlattı.

Sezon açılışı ile birlikte vatandaşlar adaya ziyaret gerçekleştirmeye başladı. Düzenlenen seferler ile adaya gelenler manzaraya hayran kalırken deniz ortasında yaşadıkları keyifli anların ise tadını çıkardı.

Vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Güler sezon açılışında Fatsa Fener Adası’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ordu ve Fatsa’ya yeni bir turizm destinasyon alanı kazandırdıklarının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Vatandaşlarımız yaz boyu buraya gelebilecekler. Burası güzel bir ziyaret noktası oldu” dedi.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Güler şöyle konuştu:

“Burası çok ilginç bir turizm destinasyon alanı oldu. Çok kişi burayı merak ediyor. Daha evvelden kayalıktı, hatta çoğu kişi buranın varlığının farkında değildi. Kayalığı aldık, ada yaptık. Böylelikle Fatsa’ya bir ada kazandırmış olduk. Kış geçirdik, en ufacık bir hasar yok. Her şey çok güzel. Burası kuşlar için sığınaklı bir alan oldu. Çevreci bir çalışma ile bir yatırımı yaptık. Şimdi vatandaşlarımız için buraya düzenli seferler koyduk. Hafta sonları saat 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00’de buraya seferlerimiz var. Hafta içi de 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 saatlerinde olacak. Vatandaşlarımız yaz boyu buraya gelebilecekler. Burası güzel bir ziyaret noktası oldu.”

“HARİKA BİR YER, BU TÜR YATIRIMLAR İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR”

Adaya gelen vatandaşlar ise adayı çok beğendiklerini söyleyerek Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler:

Vatandaşlar konuşmasında şu ifadelere yer verdiler:

“Gayet güzel bir ortam olmuş. Ordu ve Fatsa’ya böyle bir yer kazandırılması çok önemliydi. Böyle yerleri görmek, böyle yerlerin kazandırılması görmek bizleri sevindiriyor. Bizler için güzel bir deneyim oldu. Harika bir yer, bu tür yatırımlar insanların ilgisini çekiyor. Bu yatırım için Ordu Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz.”

Öte yandan her gün düzenlenecek olan seferlerin ücret tarifesi ise şöyle:

Yetişkin 20 TL, öğrenci, emekli ve şehit yakınları 10 TL iken 0-6 yaş gruplarına ise ücretsiz hizmet verilecek.