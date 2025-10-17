Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlamaları için İzmir Valiliği geniş kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, tüm İzmirlileri Türk bayraklarıyla meydanlara davet ederek, “Cumhuriyet’e sevdalı İzmirlilere çok yakışan bir bayram olacak.” dedi.

İzmir’de Cumhuriyet coşkusu başlıyor

Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü, İzmir’de büyük bir coşku ve gururla kutlanacak. İzmir Valiliği’nin özenle hazırladığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, 17 Ekim’de başlayıp 29 Ekim’de görkemli bir finalle son bulacak.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Evlerimizi, iş yerlerimizi bayraklarla donatalım. Cumhuriyet coşkusuna hep birlikte ortak olalım.” dedi.

17 Ekim’de başlayacak, 29 Ekim’de zirveye ulaşacak

İzmir Valiliği koordinasyonunda düzenlenen programda Konak Atatürk Meydanı başta olmak üzere şehrin birçok noktasında konserler, sergiler, gösteriler ve sportif etkinlikler gerçekleştirilecek.

17 Ekim: Dokuma tezgahında Türk Bayrağı’nın ilk ilmeği İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban tarafından atılacak.

28 Ekim Salı (13.00): Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, ardından Hükümet Konağı önünde halk oyunları gösterisi yapılacak.

29 Ekim Çarşamba (10.30): Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama ve geçit töreni düzenlenecek.

29 Ekim (17.00): Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu “102. Yıl Konseri” ile İzmirlilerle buluşacak.

29 Ekim (20.00): Hükümet Konağı önünden başlayıp Gündoğdu Meydanı’na uzanacak fener alayı düzenlenecek.

29 Ekim (21.00): Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterileri, ardından saat 21.30’da Haluk Levent konseri ile Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkacak.

“Cumhuriyet’e sevdalı İzmirlilere çok yakışan bir bayram olacak”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Cumhuriyetin 102. yılına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in sarsılmaz temellerinde büyük payı olan güzel İzmir'imiz, bu 29 Ekim'de de yürekten bir heyecanla, gururla ve coşkuyla ayağa kalkacaktır. Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en kıymetli miras; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve ortak geleceğimizin adıdır. Bu anlamlı günde kamu kurumlarımızda bayrağımızı ve Atatürk posterlerimizi gururla asacağız. Tüm hemşehrilerimizden de evlerini, iş yerlerini şanlı bayrağımızla donatmalarını bekliyorum. İzmir olarak silahlı kuvvetlerimiz, üniversitelerimiz, gençlerimiz ve çocuklarımızla el ele vererek Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir birlik içinde kutlayacağız."

Etkinlikler dolu dolu geçecek

Konak Atatürk Meydanı’nda hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler, İzmir’in dört bir yanında Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.

Etkinlikler arasında;

Atatürk fotoğraflarından oluşan sanat sergisi,

Zeybek ve halk oyunları gösterileri,

Cumhuriyet konseri,

Resim sergisi,

Klasik müzik dinletisi,

Akıl ve zeka oyunları turnuvası,

Gençlik korosu konseri,

Türk müziği ve bağlama dinletileri,

Spor istasyonlarında masa tenisi, mini golf, voleybol, futbol, basketbol, bilek güreşi ve langırt etkinlikleri yer alacak.

Ayrıca Gençlik Merkezleri ve Deneyap Atölyeleri tarafından üretilen robotik çalışmalar ve plastik sanatlar sergileri de İzmirlilerin beğenisine sunulacak.

Kutlama programına ilişkin tüm detaylar, İzmir Valiliği’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.