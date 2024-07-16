Fenerbahçe, 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı lacivertli takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Oğuz Aydın Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.