Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna şampiyonluk iddiasıyla hızlı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, 3 farklı transferi bitirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Faslı futbolcu İstanbul'a geliyor

Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe ile anlaşmak üzere. Paylaşılan bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakıyor. Sevilla ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe, bu hafta içerisinde transferi sonlandırmak istiyor.

Kısa süre önce Suudi Arabistan'dan gelen bir transfer teklifi ortalığı kızıştırmış olsa da En-Nesyri'nin S.Arabistan'a gitmek istemeyişiyle o dosya kapandı. Geriye sadece imzaların kaldığı anlaşmada Fenerbahçe'nin toplamda 20 milyon Euro'ya ulaşan bir transfer bedeli ödeyeceği konuşuluyor.

Eski Premier Lig yıldızından yeşil ışık

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi ise Al-Ahli'de oynayan Allan Saint-Maximin olacak. Saint-Maximin ile anlaşmalar pozitif yönde ilerlerken kulübüyle kiralık ihtimali görüşülüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun devreye girmesiyle Saint-Maximin'i ikna eden sarı lacivertli kulüp, ilk sene kiralamayı, zorunlu opsiyonuyla da oyuncuyu satın almayı düşünüyor. 27 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Newcastle'dan Al-Ahli'ye 27 milyon Euro'luk bedelle transfer olmuştu.

Milli futbolcuyla görüşmeler devam ediyor

Son olarak Rennes ile görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe, kadro derinliğini artırmak için genç golcü Bertuğ Yıldırım'ın durumunu takip etmeye başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına göre Fenerbahçe, 21 yaşındaki A Milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon Rennes formasıyla 31 maçta boy gösteren Yıldırım, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.