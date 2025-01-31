Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, sağ bek hattına takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, Sırbistan Süper Ligi ekiplerinden Kızılyıldız’da forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Fenerbahçe’den resmi açıklama

Kulübün resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic, sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/pe5RYwUpv9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2025

Sezon performansı dikkat çekiyor

Bu sezon Kızılyıldız formasıyla 18 maça çıkan Ognjen Mimovic, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki sağ bek, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da dikkat çekiyor.