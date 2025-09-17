Fenerbahçe, Alanyaspor’la 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe geriden geldi
Fenerbahçe, karşılaşmanın 19. dakikasında İbrahim Kaya'nın golüyle 1-0 geriye düştü. Ancak ikinci yarıda üst üste bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. 73. dakikada Nelson Semedo’nun golüyle eşitliği sağlayan sarı-lacivertliler, 76. dakikada Youssef En-Nesyri’nin golüyle öne geçti.
Corendon Alanyaspor, 90+3. dakikada Yusuf Özdemir’in golüyle maçı 2-2'ye getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta, Florent Hadergjonaj’ın ortasında topa kafa vuruşu yapan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Maçın Öne Çıkan Anları
90+3’ GOL: Yusuf Özdemir eşitliği sağladı
Yusuf Özdemir, Alanyaspor adına son dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.
86’ SARI KART: Ümit Akdağ sarı kartla cezalandırıldı
Konuk ekipten Ümit Akdağ, Cenk Tosun’a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
76’ GOL: Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'yi öne geçirdi
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’nin 76. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.
73’ GOL: Nelson Semedo beraberliği sağladı
Nelson Semedo, Fenerbahçe’nin ilk golünü atarak skoru 1-1’e getirdi.
62’ SARI KART: Uchenna Ogundu sarı kart gördü
Corendon Alanyaspor’dan Uchenna Ogundu, Jayden Oosterwolde'ye yaptığı faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.
57’ PENALTI KAÇTI: Talisca’nın penaltı vuruşunu kaleci Taşkıran kurtardı
Talisca'nın penaltı vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
56’ PENALTI: Fred’in şutunda top elle kesildi, penaltı verildi
Fred’in şutunda top savunmadan döndü ve VAR incelemesi sonrası penaltı kararı çıktı.
48’: En-Nesyri'nin sutunda top direğe çarptı
Youssef En-Nesyri, ceza sahasında yaptığı şutta topu direğe nişanladı.
41’ GOL: Alanyaspor gole yaklaştı
İbrahim Kaya, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla gol pozisyonu yakaladı ama top kalenin solundan dışarı çıktı.
37’: Archie Brown’un kafa vuruşu üstten dışarı gitti
Sebastian Szymanski'nin ortasında Archie Brown’un kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
34’ GOL: En-Nesyri’nin şutunu Taşkıran kurtardı
Youssef En-Nesyri’nin sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda kurtardı.
18’ GOL: Alanyaspor öne geçti
İbrahim Kaya, Corendon Alanyaspor adına 18. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
13’: Talisca Ofsayta Takıldı
Fenerbahçe’nin Talisca ile attığı gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
1’ maç başladı
Zorlu mücadelede ilk düdük çaldı ve maç başladı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 11 puana yükseldi. Corendon Alanyaspor ise 8 puana çıktı.