Fenerbahçe, ara transfer döneminde önemli bir hamle yaparak Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı. Kulüp, yıldız oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Göztepe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Talisca transferi hakkında şunları söyledi:

"Biz zaten uzun süredir Talisca'yla temastayız. Rakip takım son bir haftadır, 4-5 gündür Talisca konusunda teşebbüste bulundu. Transferde bunlar olabilir. Biz de yapıyoruz. Biz sonlandırıyoruz. Amrabat olsun, Talisca olsun. Kulüplerden izin alıyoruz ve futbolcularla ilişki kuruyoruz. Ondan sonra futbolcu bizi tanıyor. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamıyoruz. Rakip takım Galatasaray. Onların teşebbüsü oldu. Olmadı diyebilirler, onu da açıklarız. Transferde bunlar var. Talisca, Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak hissediyor kendisini. Gerekeni yapacağız. O problemleri de tek tek aşarak onu getirmeye çalışacağız."

Suudi Arabistan'a uçak gönderilecek

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre, Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Ayrıca, sarı-lacivertliler, Talisca'yı İstanbul'a getirmek üzere Suudi Arabistan'a bir uçak gönderiyor.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, daha önce Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de başarılı bir performans sergilemişti. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Talisca, burada da dikkat çeken performansıyla adından söz ettirdi.