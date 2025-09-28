26 Eylül’de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden arabesk sanatçısı Güllü, taraftarı olduğu Fenerbahçe tarafından unutulmadı. Sarı-lacivertli kulüp, Antalyaspor maçı öncesinde stadyumda Güllü’nün şarkılarını çalarak sanatçıyı andı.

Güllü’nün vefatı sonrası anmalar sürüyor

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, Yalova’daki evinde camdan düşerek yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, sanatçının ölümüne ilişkin detaylar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Fenerbahçe’den stadyumda anlamlı jest

Antalyaspor karşılaşması öncesinde Ülker Stadyumu’nda Güllü’nün şarkılarına yer verildi. Tribünlerde yankılanan parçalar, hem taraftarlar hem de sanatçının hayranları tarafından beğeniyle karşılandı.

Sosyal medyada gündem oldu

O anlar, spor yorumcusu Ahmet Konanç tarafından sosyal medya platformu X’te paylaşıldı. Kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlenen görüntüler, Güllü’nün anısına yapılan bu jestin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.