Süper Lig’de zirve yarışında puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki son isim ise Arsenal’in İskoç sol beki Kieran Tierney oldu.

Tierney görüşmelere açık

Arsenal’de Mikel Arteta’dan yeterli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Kieran Tierney, Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktı. Geçen sezonu Real Sociedad’da kiralık olarak geçiren ve bu sezon Arsenal formasıyla sadece 1 maça çıkan Tierney, düzenli forma giymek için yeni bir takıma transfer olmaya hazır.

Mario Branco İngiltere’ye gidiyor

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe’nin sportif direktörü Mario Branco, transfer görüşmeleri için bu hafta İngiltere’ye gidecek. Branco’nun, hem Arsenal yönetimi hem de oyuncuyla masaya oturarak anlaşma sağlaması bekleniyor.

Jose Mourinho’nun onayı var

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Tierney’in transferine onay verirken, oyuncunun savunma tecrübesi ve hücum katkısının takıma önemli bir ivme kazandıracağı düşünülüyor.

Tierney’in performansı

Geçtiğimiz sezonu Real Sociedad’da kiralık geçiren İskoç futbolcu, 20 maçta 6 gol kaydederek dikkat çekmişti. Ancak bu sezon Arsenal’de neredeyse hiç forma şansı bulamayan Tierney, yeniden düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istiyor.