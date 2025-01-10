Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına işledi. Kulüp, bu adım ile Atatürk’e olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Proje tamamlandı: Atatürk’ün ismi stadyumun çatısında

Fenerbahçe Kulübü, Haziran ayında Başkan Ali Y. Koç’un duyurduğu Atatürk’ün isminin stadyum çatısına yazılması projesini tamamladı. Maraton tribünündeki çatıya ‘Mustafa Kemal’, Fenerium tribünündeki çatıya ise ‘Atatürk’ ismi işlendi. Projenin tamamlanmasıyla, Fenerbahçe'nin Atatürk’e olan bağlılığı ve duruşu bir simge haline geldi.

Yazı boyama işlemleri özenle gerçekleştirildi

Yazıların lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemiyle markalanıp çizilmesinin ardından, Tensaform firması tarafından özel reçine içeren esnek ve hava şartlarına dayanıklı boya ile uygulama gerçekleştirildi. Mustafa Kemal yazısı için 8 buçuk metre, Atatürk yazısı içinse 12 metre harf yüksekliği kullanıldı. Toplamda 2.500 metrekarelik bir alan üzerine uygulama yapıldı.

Kulübün duruşunun simgesi

Fenerbahçe, tarihi boyunca Atatürk’ün izinden ayrılmayarak, milletinin ve devletinin her zaman yanında olmuştur. Bu proje, kulübün duruşunun ve bağlılığının güçlü bir simgesi haline geldi.