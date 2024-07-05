Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun ikinci etap hazırlıkları için bulunduğu Avusturya’da çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, oyuncuların kondisyonunu ve taktiksel becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli çalışmalar içerdi.

Çalışmalar süratle devam ediyor

Antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular, iki gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Bu çalışmalarda oyuncuların hızlı düşünme ve karar verme yetenekleri ön plana çıktı.

Taktiksel ve bireysel çalışma

Antrenmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı. Teknik Direktör Mourinho, oyunculara bireysel olarak teknik direktifler vererek performanslarını daha da artırmayı hedefledi. Bu çalışmalar, sezon öncesi hazırlıklarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sezona hazırlık

Fenerbahçe, bu yoğun antrenman programıyla yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı amaçlıyor. Avusturya kampında yapılan bu çalışmalar, takımın fiziksel ve mental olarak güçlü bir şekilde sezona başlamasına katkıda bulunacak.

Yeni sezonun başlangıcına kadar devam edecek olan bu hazırlık süreci, Fenerbahçe’nin başarıya ulaşma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.