THY EuroLeague heyecanı devam ediyor ve Fenerbahçe Beko, zorlu bir rakiple karşılaşacak. Temsilcimiz, 20. hafta mücadelesinde ALBA Berlin'i evinde ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki bu önemli karşılaşma, 9 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak ve S Sport Plus kanalından basketbolseverlere canlı olarak sunulacak.

Fenerbahçe toparladı, Alba Berlin kötü gidişata devam ediyor

Fenerbahçe Beko, ligde son olarak Anadolu Efes'i mağlup ederek moral buldu. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle ligdeki mağlubiyet serisine son verdi ve 11. galibiyetini elde etti. ALBA Berlin ise bu sezon ligde sadece 3 galibiyet alarak zor günler geçiriyor. Alman ekibi, son 6 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. İki takım arasında daha önce yapılan 13 maçta Fenerbahçe 9 kez galip gelirken, ALBA Berlin 4 kez kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, rakibiyle yaptığı son 5 mücadeleyi de kazanma başarısı gösterdi.

Jasikevicius:"Alba Berlin'in Bayern Münih'i yenmesi onlara moral verecek"

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, maç öncesinde yaptığı açıklamada ALBA Berlin'in geçiş oyunlarına ve topsuz perdelemelere dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Jasikevicius, ALBA Berlin'in Bayern Münih'i yenmesinin onlar için önemli bir moral kaynağı olduğunu ve bu yüzden dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Fenerbahçe Beko'nun bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak EuroLeague'deki iyi formunu sürdürmeyi hedeflediği biliniyor.