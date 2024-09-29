Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında mücadele edecek. Efes, kupayı 13 kez müzesine götürerek en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Sarı lacivertliler ise organizasyonda 7 kez mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Basketbolda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 29 Eylül Pazar günü oynanacak. Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı, saat 18.00’de başlayacak.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.