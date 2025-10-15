Fenerbahçe Beko, EuroLeague 5. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacak.
Fenerbahçe Beko, Bayern Münih’i konuk edecek
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’in 5. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih’i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ağırlayacak. Karşılaşma, saat 20.45’te başlayacak ve S Sport’tan yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’e Paris Basketbol galibiyetiyle başladı, ancak sonraki 3 müsabakayı kaybetti.
Bayern Münih, çıktığı 4 mücadelede 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.
Bu karşılaşma, Fenerbahçe Beko için grup sıralamasında yükselme ve Bayern Münih için ise dengeli bir performans sergileme açısından kritik öneme sahip olacak.