Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız karşısında geri dönemedi
EuroLeague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı ve 86-81 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ilk devreyi 30-43 geride kapattı. İkinci devrede özellikle son çeyrekte farkı 3 sayıya kadar indirerek umutlansa da galibiyete ulaşamadı.
-
1. Periyot: 17-25
-
Devre: 30-43
-
3. Periyot: 48-56
-
Sonuç: 81-86
Kızılyıldız, Moneke, Izundu ve Motiejunas ile pota altında etkili olurken, sarı-lacivertliler son çeyrekte Colson’un üçlüğü ile farkı 3’e kadar düşürdü: 75-78. Ancak konuk ekip hata yapmayarak maçı kazandı.
Fenerbahçe Beko:
-
Horton-Tucker 19
-
Colson 19
-
Jantunen 15
Kızılyıldız:
-
Moneke 20
-
Motiejunas 13
-
Carter 15
Beş faulle çıkan oyuncular:
-
Melli (Fenerbahçe Beko)
-
Kalinic (Kızılyıldız)
-
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
-
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)