EuroLeague 3. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız ile karşılaştı ve 86-81 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ilk devreyi 30-43 geride kapattı. İkinci devrede özellikle son çeyrekte farkı 3 sayıya kadar indirerek umutlansa da galibiyete ulaşamadı.

1. Periyot: 17-25

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-56

Sonuç: 81-86

Kızılyıldız, Moneke, Izundu ve Motiejunas ile pota altında etkili olurken, sarı-lacivertliler son çeyrekte Colson’un üçlüğü ile farkı 3’e kadar düşürdü: 75-78. Ancak konuk ekip hata yapmayarak maçı kazandı.

Fenerbahçe Beko:

Horton-Tucker 19

Colson 19

Jantunen 15

Kızılyıldız:

Moneke 20

Motiejunas 13

Carter 15

