Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Karşıyaka, evinde lider Fenerbahçe Beko’yu konuk edecek. Ligde zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, 12 karşılaşmada 11 galibiyetle üstün performans sergiliyor. Karşıyaka ise maddi sıkıntılar nedeniyle zorlu bir sezon geçiriyor ve 12 karşılaşmadan 8’ini kazanabildi. Bu maç, her iki takım için de kritik öneme sahip.

Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta?

Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko arasındaki mücadele, 5 Ocak 2025 Pazar günü saat 20:30’da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Can Mavisu ve Musa Kazım Çetin hakem üçlüsü yönetecek.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin heyecan dolu bu karşılaşması, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka’nın son durumu

Fenerbahçe Beko, bu sezonki mücadelesinde tam 11 galibiyet alarak ligdeki en güçlü rakiplerden biri olarak gösteriliyor. Karşıyaka ise finansal sıkıntılar nedeniyle zorluklar yaşasa da son 5 maçta 4 galibiyet aldı. Ancak, son dönemde sözleşmesini sonlandıran ve takımın önemli oyuncularından biri olan McCollum’un eksikliği, Karşıyaka’nın şansını etkileyecek faktörlerden biri.

İstatistikler ve ön analiz

Fenerbahçe Beko : Son 5 maçın tamamını kazandı.

: Son 5 maçın tamamını kazandı. Karşıyaka : Son 5 maçta 4 galibiyet elde etti, ancak önemli bir oyuncusunu kaybetti.

: Son 5 maçta 4 galibiyet elde etti, ancak önemli bir oyuncusunu kaybetti. Karşıyaka, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, Fenerbahçe Beko galip gelerek rakipleriyle olan puan farkını korumayı amaçlıyor.