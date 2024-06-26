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Fenerbahçe Kulübü, köprülere bayrakların asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personellerinin de kulüp çalışanlarına yardımcı olduğunun altını çizdi.

Kütahya tırmanma yarışı için geri sayım

Kütahya tırmanma yarışı için geri sayım

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