Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertli ekip, Marsilya forması giyen 26 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir.”



CENGİZ ÜNDER: SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM



Transferin ardından Fenerbahçe’nin resmi internet sitesine konuşan Cengiz Ünder, “Uzun uğraşlar sonucu burada olmak gerçekten benim için mutluluk verici, gurur verici bir şey. Sürekli menajerimle konuşmalarımızda kulüpteki yöneticilerimizle birlikte geçen bu süreçte herkesin bana karşı duruşu çok güzeldi. Şu an Fenerbahçe'deyim, çok mutluyum. Kendimi çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Bir an önce takım arkadaşlarımla antrenmana, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.



“MARSİLYA'DAYKEN İRFAN CAN İLE ÇOK KONUŞTUM”



Gelmeden önce İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko ile konuştuğunu söyleyen Ünder, “Marsilya'dayken İrfan Can ile çok konuştum. Edin ile konuştum ki onunla konuşmamız da 'Ne zaman geliyorsun?' tarzında olmuştu. Ben de biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini söylemiştim. Ondan sonra tekrar konuşmuştuk. Bunun sonucunda artık buradayım. İrfan ile zaten sürekli, her gün konuşuyoruz. Milli takımdan arkadaşım, sevdiğim birisi ve şimdi onunla aynı takımdayım. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.



“BU FORMAYI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”



Gelmeden önce Fenerbahçe taraftarından destek mesajları aldığını ifade eden milli oyuncu, “Buraya gelmeden önce taraftarın desteğini çok fazlasıyla hissettim. Bu beni gerçekten derinden etkiledi. Türkiye'ye ayak bastığım andan itibaren de hepsi yanımda oldu. Sağ olsunlar havalimanına geldiler, bu benim için çok önemli. Onlar için, bu formayı giyeceğim için çok mutluyum. Bir an önce onların karşısında formayı giymek istiyorum” dedi.