Manchester United’dan Kenan Yıldız transferi için dev bütçe

Bu kış sert geçecek: 6 saatte 75 kg üzerinde kar yağışı bekleniyor

Kenan Yıldız kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Türkiye Bulgaristan’ı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası ihtimalleri

EGM maaş promosyonu ne zaman? 270 bin TL promosyon yolda

Bunlar da ilginizi çekebilir

Apple, kritik açık bulanlara 2 milyon dolar ödül verecek

MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Takvim ve branş dağılımı

Bu galibiyetle Fenerbahçe Medicana sezona iyi bir başlangıç yaparken, Aras Spor ilk haftayı puansız kapattı. Sarı-lacivertliler ligin ikinci haftasında evinde mücadele edecek.

Türkiye-Bulgaristan maç kadrosu ve ilk 11 belli oldu

Atatürk Salonu’nda oynanan mücadelede ilk seti 25-15 kazanan Fenerbahçe Medicana, ikinci sette Aras Spor’un 25-15’lik üstünlüğüne engel olamadı. Üçüncü ve dördüncü setlerde yeniden üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, 25-18 ve 25-13’lük skorlarla sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.