Vodafone Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda karşılaştığı Aras Spor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, güçlü performansıyla sezona galibiyetle başladı.
Atatürk Salonu’nda oynanan mücadelede ilk seti 25-15 kazanan Fenerbahçe Medicana, ikinci sette Aras Spor’un 25-15’lik üstünlüğüne engel olamadı. Üçüncü ve dördüncü setlerde yeniden üstünlüğü ele geçiren sarı-lacivertliler, 25-18 ve 25-13’lük skorlarla sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Maç kadroları ve set detayları
Salon: Atatürk
Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhat Semiz
Aras Spor: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Özge Nur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Buse Melis Kara, İrem Çor, Smrek, Hazal Selin Uygur, Perez)
Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melisa Vargas, Hande Baladın, Korneluk (Gizem Örge, Milenkovic, Ghani, Arelya Karasoy)
Setler: 15-25, 25-15, 18-25, 13-25
Süre: 104 dakika (26, 26, 27, 25)
Fenerbahçe sezona moralli başladı
Bu galibiyetle Fenerbahçe Medicana sezona iyi bir başlangıç yaparken, Aras Spor ilk haftayı puansız kapattı. Sarı-lacivertliler ligin ikinci haftasında evinde mücadele edecek.