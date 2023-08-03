Sarı-lacivertli ekip, Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferinden 5 milyon 630 bin Dolar bonservis geliri elde edecek. Yapılan anlaşmada 1 milyon Dolar bonus ve sonraki satıştan yüzde 15 pay maddesi de bulunuyor. Fenerbahçe'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, " Profesyonel Futbolcumuz Diego Martin Rossi Marachlian'ın, A.B.D. kulübü Columbus Crew SC'ye transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Columbus Crew SC, Futbolcunun kulübümüzle olan sözleşmesinin feshi karşılığında kulübümüze, 5.630.000 USD bonservis bedeli ve 1.000.000 USD bonus ödeyecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı payı transfer bedeline dahildir. Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Columbus Crew SC'nin elde edeceği transfer bedelinin %15'i sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir" ifadelerine yer verildi.