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Tie-break setinde ise gülen taraf konuk ekip oldu ve Fenerbahçe maçtan 3-2 galip ayrıldı.

4’üncü setteki büyük çekişme 25-27 sarı-laciverti ekip lehine sonuçlandı ve maç tie-break setine uzadı.

Sonraki seti 25-21 kazanarak maça eşitlik getiren Galatasaray, 3’üncü seti de 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.

Efeler Ligi’nde 19’uncu haftanın derbi maçında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Fenerabahçe Medicana ile karşılaştı.

Efeler Ligi 'nde 2 saat 42 dakika süren derbide Fenerbahçe , Galatasaray 'ı 3-2 mağlup etti.

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