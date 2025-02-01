Efeler Ligi'nde 2 saat 42 dakika süren derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup etti.
Efeler Ligi’nde 19’uncu haftanın derbi maçında Galatasaray HDI Sigorta sahasında Fenerabahçe Medicana ile karşılaştı.
Çekişmeli geçen ilk seti Fenerbahçe 25-22 önde tamamladı.
Sonraki seti 25-21 kazanarak maça eşitlik getiren Galatasaray, 3’üncü seti de 25-23 kazandı ve 2-1 öne geçti.
4’üncü setteki büyük çekişme 25-27 sarı-laciverti ekip lehine sonuçlandı ve maç tie-break setine uzadı.
Tie-break setinde ise gülen taraf konuk ekip oldu ve Fenerbahçe maçtan 3-2 galip ayrıldı.
Maçtan detaylar
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar
Galatasaray HDI sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Doğukan Ulu, Zaytsev, Muzaffer Yönet, Hasan Yesilbudak (Libero)
Fenerbahçe Medicana: Kaan Gürbüz, Ahmet Samet Baltacı, Osman Cağatay Durmaz, Ngapeth, Drzyzga, Yigit Gülmezoğlu, Karyagin, Baturalp Burak Güngör (Libero)
Setler: 22-25, 25-21, 25-23, 25-27, 16-18
Süre: 2 Saat 29 dakika