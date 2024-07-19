Fenerbahçe, Sevilla'nın golcü oyuncusu En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği yıldız futbolcu, 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusu kazanacak.

Anlaşmanın detayları

Fenerbahçe, transfer sezonunun son bombasını patlatarak Faslı golcü En-Nesyri ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Sports Digitale'nin haberine göre, En-Nesyri, sarı-lacivertli takımdan yıllık 4 milyon euro net ücret ve başarı bonusları alacak.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği En-Nesyri, Sevilla ile anlaşma sağlanmasının ardından Fenerbahçe'ye transfer olacak. Kulüpler arasındaki pazarlıklar ise devam ediyor.

En-Nesyri Kimdir?

1997 yılında Fas'ta doğan Youssef En-Nesyri, 1.92 metre boyunda olup santrfor mevkisinde forma giymektedir. Kariyerine Malaga'da başlayan En-Nesyri, daha sonra Leganes ve Sevilla takımlarında görev yaptı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan golcü futbolcu, kariyeri boyunca toplam 290 maça çıkmış, bu maçlarda 93 gol ve 12 asist kaydetmiştir.