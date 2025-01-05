Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Hatayspor'u konuk etti. Maçta, Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller En-Nesyri'den geldi. İlk golü 17. dakikada kaydeden Faslı yıldız, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkarak takımına galibiyeti getirdi.

Maçın ilk yarısı tempoluydu

Fenerbahçe, maçın başından itibaren etkili bir oyun sergiledi. 17. dakikada Dzeko'nun pasında En-Nesyri, şık bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. Ancak 33. dakikada Hatayspor'dan Boutobba'nın şutu Levent Mercan'a çarparak ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi. İlk yarının son anlarında, 45+5. dakikada En-Nesyri kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

İkinci yarıda heyecan sürdü

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe oyunu kontrol altında tuttu. Uzatma dakikalarında sarı-lacivertliler, Szymanski'nin yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Ancak Dzeko'nun penaltı vuruşunu kaleci Erce kurtararak Hatayspor'un farkı kapatma şansını artırdı.

Amrabat cezalı duruma düştü

55. dakikada sarı kart gören Sofyan Amrabat, Konyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 39'a yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Hatayspor ise 9 puanda kaldı ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi vermeye devam ediyor. Fenerbahçe, bir sonraki maçta Konyaspor'a konuk olurken, Hatayspor Rizespor karşısında 3 puan arayacak.