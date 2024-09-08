Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sırp futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer detaylarını netleştirmek üzere İstanbul’a geleceği belirtildi.

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Kostic, futbol kariyerine Sırbistan’da Radnicki’de başladı ve ardından Groningen’e transfer oldu. Almanya'da Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt formaları giyen deneyimli oyuncu, 2022/23 sezonunda Juventus’a geçti. İtalyan kulübünde 87 maça çıkan Kostic, 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.

Editör: Mehrican Candemir