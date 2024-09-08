Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna katmak için prensip anlaşmasına vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sırp futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer detaylarını netleştirmek üzere İstanbul’a geleceği belirtildi.

Kostic, futbol kariyerine Sırbistan’da Radnicki’de başladı ve ardından Groningen’e transfer oldu. Almanya'da Stuttgart, Hamburg ve Frankfurt formaları giyen deneyimli oyuncu, 2022/23 sezonunda Juventus’a geçti. İtalyan kulübünde 87 maça çıkan Kostic, 3 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.