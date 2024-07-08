Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe, Levent Münir Mercan ve Çağlar Söyüncü transferleriyle savunmasını güçlendirdikten sonra, kanat transferine yoğunlaştı. Sarı-lacivertli ekip, Al Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Mourinho'nun ilk tercihi

Jose Mourinho'nun kanat transferinde bir numaralı hedefi olan Allan Saint-Maximin, Al Ahli'ye takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Al Ahli'nin izin vermesiyle birlikte Fenerbahçe ile görüşmelere başlayan Fransız futbolcu, Mourinho faktörü nedeniyle sarı-lacivertli takıma sıcak bakıyor.

Pazarlıklar sürüyor

Fenerbahçe ile Al Ahli arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Allan Saint-Maximin'in kiralanması konusunda görüşmeler yapılıyor. Oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle pazarlıkların sıkı bir şekilde sürdüğü belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, transferde nokta atışı yapmak için büyük fedakarlıklar yapmaya hazır.

Saint-Maximin'in performansı ve sözleşme detayları

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, Al Ahli formasıyla 31 maçta 4 gol atıp 10 asist yaptı. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. Saint-Maximin'in yıllık maaşı ise 12 milyon euro.