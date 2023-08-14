Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 18'inci dakikalarda Edin Dzeko kaydetti. Deplasman ekibinin tek sayısı ise 45+5'inci dakikada Arda Kızıldağ kaydetti. Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 54'üncü dakikada penaltı atışından yararlanamazken, Gaziantep FK'da Alexandru Maxim, 23'üncü dakikada 2'nci sarı karttan kırmızı kart gördü.



3’üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Tadic ile paslaşarak ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



18’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Szymanski’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko’nun vuruşunda kale direğine çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

23’üncü dakikada Gaziantep FK, 10 kişi kaldı. Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, Szymanski’ye faulü sonrası kendisini alkışlayarak tepki gösteren Maxim’e sarı kart gösterdi. İtirazlarına devam eden Maxim, ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gaziantep temsilcisi, mücadelenin kalan dakikalarında sahada 10 kişi yer aldı.



45’inci dakikada Tadic ile paslaşan Ferdi’nin içeriye çevirdiği topta Djilobodji meşin yuvarlağa elle müdahale ettiği gerekçesiyle mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, yan hakemin uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi. Bitigen, VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleme kararı aldı. Bitigen, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal etti.



45+5’inci dakikada Gaziantep FK, farkı 1’e indirdi. Gradel’in ortasında ceza sahası içinde Furkan Soyalp’ten seken topla buluşan Arda Kızıldağ, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

45+7’nci dakikada Oosterwolde’in pasında topla buluşan Tadic’in vuruşunda meşin yuvarlak savunma engeline takıldı.



İlk yarı Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



47’nci dakikada Tadic ile paslaşan Szymanski’nin ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan Şen’de kaldı.

52’nci dakikada Ferdi’nin ortasında meşin yuvarlak Gradel’in koluna çarptı. Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

54’üncü dakikada topun başına geçen Tadic’in vuruşunda kaleci Batuhan Şen, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

82’nci dakikada ceza sahası sağ tarafında Tadic’in içeriye çevirdiği topa Zajc bekletmeden yerden vurdu ve meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Osayi-Samuel (Dk. 34 Oosterwolde), Becao (Dk. 68 Samet Akaydın), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş (Dk. 46 Zajc), Szymanski (Dk. 68 Batshuayi), Tadic, Kent (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Dzeko

GAZİANTEP FK: Batuhan Şen - M'Bakata, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Khacef, Furkan Soyalp (Dk. 82 Stankovski), Jevtovic, Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+1 Veliu), Maxim, Markovic (Dk. 82 Mirza Cihan), Gradel (Dk. 75 Riascos)

GOLLER: Dk. 3 ve Dk. 18 Dzeko (Fenerbahçe), Dk. 45+5 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 23 Maxim (Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Markovic, Gradel, Furkan Soyalp, Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)